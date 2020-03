Pirms bērniņa nākšanas pasaulē Katrīne Lukins un Oskars Millers vienojas kopīgā dziesmā

Arī dziedātāja Katrine Lukins, kura pēdējos gadus par savām mājām sauc Latviju, norāda, ka dziesma bijis dabisks solis abu attiecībās: “Tā tik labi atspoguļo to, kā līdzcilvēki spēj mainīt mūsu dzīvi, izraut no pelēkās ikdienas, no dzīves bez mērķiem. Kad satikāmies ar Oskaru, likās, ka esam no divām dažādām pasaulēm. Man vienmēr bijušas svarīgas lietas un notikumu, kam Oskars, savukārt, nepievērsa lielu uzmanību. Un otrādi. Uzsākot attiecības, meklējām kompromisus, palīdzējām viens otram pārvarēt dažādas grūtības, kļūt stiprākiem, prātīgākiem. Esam gatavi turpināt šo lielisko ceļojumu!”