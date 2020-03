Hokejists Oskars Bārtulis atklāj kā atminas dienu, kad gāja bojā viņa draugs Kārlis Skrastiņš

"Es visu atceros. Par to domāju kādreiz visu laiku. Tagad biju arī ciemos aizbraucis pie meitenēm apciemot. Ar Martinu [dēls - red. piez.] aizbraucām kopā apciemot. Bieži vien par to domāju, kā būtu, ja Kārlis būtu blakus, tā mūsu nometne un visas hokeja lietas kā būtu savādāk un interesantāk... bieži par to aizdomājos un atceros visus brīžus, kurus esam kopā pavadījuši. Nu, ļoti žēl, ka viss tas tā notika. Es tajā dienā biju treniņā no rīta, noslidoju Amerikā, iegāju ģērbtuvē, un viņa vecais komandas biedrs, ar ko viņš spēlēja, atnāca pie manis un apķēra. Es nesapratu, prasīju, kas noticis.