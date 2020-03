"X Faktora" uzvarētājam Artūram Gruzdiņam ir, ko teikt par izpirktajiem griķiem

Nav ko slēpt – ne pārāk. Tik daudz kas atcelts un nekas no plānotā saistībā ar jauno albumu un ne tikai vēl nav piepildīts. Bet kur ta liksies, visu paspēs. Varbūt tas bija tas, kas pasaulei bija nepieciešams - pilnīga atsēdināšana. Žēl, protams, par zaudētajām dzīvībām. Jācer, ka visi apzinās situācijas nopietnību un cilvēku bezatbildībai būs pielikts punkts.

Mazgājot rokas ziepējos krietni ilgāk un rūpīgāk. Veikalos vairs nav iespējams nopirkt roku dezinfekcijas līdzekļus, līdz ar to tas iet gar degunu, nav, ko atstāt mašīnā. Nedodos lieki prom no mājas - tikai tik, cik vajadzība spiež doties uz veikalu, kad ledusskapis tukšs. Dodos arī uz mēģinājumu telpu trenēties, bet tas prasa tik iekāpt mašīnā sākumpunktā un izkāpt no tās galapunktā. Respektīvi – maksimāli maza saskarsme ar nepazīstamiem un arī pazīstamiem cilvēkiem.