Dailes teātra aktrise Lelde Dreimane iestrēgusi Taizemē

Taizemē ir aptuveni 67 000 000 iedzīvotāju. Saslimšana ar Covid-19 fiksēta 368 cilvēkiem. Procents ir minimāls, tādēļ nesatraucieties par mani! Man ir respirators un es dienas laikā vismaz 30 reizes mazgāju rokas + ar antibakteriālo līdzekli tās apstrādāju non-stop! Jā, esmu šet iestrēgusi. Bet tā nebija mana izvēle, kad es izbraucu no LV nebija ne miņas no karantīnas. Gaidu, kad LV atvērs robežu, lai varētu atgriezties mājās, nodošu analīzes, ja vajadzēs, arī asins analīzes un 2 nedēļas pašizolēšos 🙏 Pagaidām dzīvojos šeit un domās esmu ar jums ❤️ #stayhealthy #thinkpositive

A post shared by Lelde Dreimane (@leldedreimane) on Mar 22, 2020 at 3:03am PDT