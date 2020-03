Kristīne Virsnīte par krīzi: "Es priecājos par katru, kurš pāriet uz interneta biznesu"

Toreiz 2008. gada krīzē mums atņēma visu, ar visu es to arī domāju - visu! Es nesaprotu, kā mēs savilkām galus, lai samaksātu rēķinus un paēstu, tam visam klāt mums toreiz piedzima bērns. Pirmais bērns. Toreiz mūs notrieca no kājām, kā vīrs saka - izsmērēja gar sienu pārnestā nozīmē, jo par laimi nekas reāli neapdraudēja fizisko veselību, emocionālo gan. Toreiz mēs tikām no tā visa laukā, lēni, taču kaut kā tikām un tas dod cerību. Iespējams šis būs nepopulāri - taču es priecājos par katru, kurš pāriet uz interneta biznesu, es priecājos, jo cilvēki pārorientējas, pielāgojas, meklē risinājumus. Kāds saka - par daudz jogas nodarbību internetā, par daudz interneta veikalu, es saku - dariet, jo ieplest rokas un pazaudēt visu būs iespēja jebkurā brīdī. Esmu sev apsolījusi, ka pielāgošos un neļaušu sev iestāstīt, ka darīt nevajag. Ja tevi kritizē par to, ka tu dari, tu, lūdzu, dari tik un tā! Es saprotu, ka mēs kopā, taču patiesībā ar savām sajūtām būs jātiek galā pašam. . . #paliecmājās

