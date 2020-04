Vairākas dienas pavadīju mājās, vispār nekur neizejot, meita dzīvojas laukos, un es varēju netraucēti mācīties. Šodien izgāju ārā, dabā.. svaigs gaiss, saules ☀️stari.. mmm... un tad iedomājos, cik pašsaprotami mēs uztveram to, kas mums ir dots ikdienā! Ģimeni, veselību, dažādas iespējas.. arī brīvību doties ārā un ķert šo skaisto pavasara sajūtu! 🌸 Kas to, lai zina, kā būs tālāk!? Iespējams, ka arī mums, kā citās valstīs, būs īsta mājas karantīna pilnīgi visiem! Cerams, ka nē! 🙏🏼 Bet šo varbūtību apzinoties, jo īpaši šodien novērtēju to, ka man ir iespēja elpot svaigu gaisu, būt pie dabas, uzlādēties un iedvesmoties no tās!🍀 Šīs ir īpašs laiks, kas liek mums novērtēt to, cik daudz mums ir dots! To parasti apzināmies tikai, kad tas tiek atņemts! Šis ir brīdis aizdomāties par pašu būtiskāko, kas mums patiesi ir nepieciešams, atmetot visu lieko, bez kā varam iztikt! Šī ir lieliska iespēja iepazīt sevi labāk un pamanīt kādā pasaulē šobrīd dzīvojam! Lai mierpilns un vērtīgs laiks katram no mums! Saudzēsim sevi un apkārtējos 🙏🏼❤️

A post shared by Anna Rozite ❤️ Prem Nirvana (@rozite) on Mar 21, 2020 at 10:24am PDT