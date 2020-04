Arnis Mednis: "Insultu pats nopelnīju"

"Nonākšana tuvu otram krastam, nāvei, ļoti daudz ko liek pārvērtēt. Protams, es būtu vēlējies, lai man tiek aiztaupītas pārdzīvotās ciešanas. Es arī vēlētos, lai pasauli nekad nebūtu skāris koronavīruss, bet… Vai cilvēks vispār bez ciešanām spējīgs saskatīt patieso dzīves jēgu? Atvadīties no sava egoisma, no briesmīgā ikdienas skrējiena, no līdzcilvēku ignorēšanas? Savulaik domāju – es visu varu, visu daru, man viss pienākas, man viss būs. Pirms insulta viss, kas man bija svarīgs, bija mūzika un es pats. Biju liels egoists. Un joprojām uzskatu – insultu pats nopelnīju. Pēc tā daudz kas mainījās gan manā personībā, gan pasaules uzskatos.