Anna Sedokova māca, kā uzšūt sejas masku saviem spēkiem

Сняла для вас подробную инструкцию, как сшить маску дома. Сразу скажу, да, они не медицинские, но, как минимум, у вас будет веселое занятие для всей семьи на пару часов точно, а как максимум, когда вы захотите будучи в такой маске, поднести руки к лицу, то это не выйдет ) Проверено на себе. Я умею шить с детства. Помню мамину швейную машинку на кухонном столе и как я к ней с 8 лет уже подобралась. Именно тогда я начала мечтать о своём бренде и сегодня у меня есть @lastory_store ❤️ Шить платья и игрушки моим детям для меня до сих пор огромная радость. Если нравится идея шить самим ставьте 👍🏻 или ❤️ в комментах и если получится повторить, можете отметить меня и я увижу. P.S. Размер изначального прямоугольника примерно 18 на 23 см, а дальше все зависит от ткани и насколько она садиться во время глажки. Ещё есть идея вместо внутреннего слоя подкладывать фильтр ( к примеру, от пакетов для пылесоса ), но я честно говоря не уверенна )) Что думаете?

