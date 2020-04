Diāna Kubasova skaidro kritiķiem, kāpēc pavada karantīnas laiku Bali

🦠 COVID-19 IN BALI 🦠 ⠀ Nu jau vairāk kā 3 nedēļas esmu Bali. Salas populācija šobrīd ir ap 4,3milj. iedz. Uz šodienu šeit “oficiāli” ir tikai 43 gadījumi. Jā, un es sodien noskaidroju, kāpēc tikai “oficiāli” - jo šeit veikt analīzes ir gandrīz neiespējami! Kāda ir reālā situācija, vai šeit īstenībā ir divas vai desmit reizes vairāk slimojošo - to neviens nezin un neuzzinās. 🤷🏻‍♀️ ⠀ Milzīgas rindas, laiks vienkāršam swab test uz katru pacientu ap 30 minūtēm (no dzirdētā - Latvijā tas aizņemot ap 3 minūtēm). Tur jau gaidot rindā var saslimt ar vēl kaut ko, tāpēc divreiz apskatot situāciju, nolēmu tam ‘mest ar roku’! 🤦🏻‍♀️ Analīze protams man īsti neko īsti nemainītu. Tāpat šobrīd jādzīvo pilnīgā karantīnā, bet pēc tam ļoti uzmanīgi. ⠀ Saslimām 3 no 4 cilvēkiem mūsu mājsaimniecībā. 😱 It kā ilgi domājām, kur varējām saķert, bet nu es par to, ka savai sejai pēc veikala apmekējuma ne reizi nepieskāros - nevaru dot garantijas (vai kāds vispār var?) Dezinfiktoru uz rokām pūšu 150 reizes dienā, dezinficēju visas virsmas, centāmies no visiem cilvēkiem ieturēt 1,5-2m distanci, bet… Tikpat labi, pasūtot ēdienu uz mājām, tā gatavotājs varētu būt slims. Jo, ieskatoties šeit pat labu restorānu virtuvē, var redzēt, ka viņi ēdienu gatavo bez maskām un pat bez cimdiem. ❌ ⠀ Taču beigās laikam esam izskaitļojuši, ka viens cilvēks, kurš nāca mums palīdzēt ar māju, ir slims. Centāmies ar viņiem nekomunicēt, tuvu neiet, bet varbūt atstāja mums “dāvaniņu” uz kādas virsmas. Vai tā bija, vai nē, mēs to nekad neuzzināsim, tas arī nav būtiski. Galvenais šobrīd ir saprast, cik ilgi mums ir jābūt pilnīgā karantīnā. Oficiālie ieteikumi ir vēl 72h pēc simptomu izzušanas, bet bez testēšanas to 100% pateikt nevar. 🤷🏻‍♀️ ⠀ Rīt pastāstīšu Jums vairāk par saviem simptomiem, sajūtām un slimības gaitu. 🤒 ⠀ Un Jūs neslimojiet, mīļie! 💫

A post shared by Diana Kubasova (@dianakubasova) on Apr 7, 2020 at 7:14am PDT