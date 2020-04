Agate Muceniece nožēlo publiskoto video par vīra vardarbību

Дорогие друзья! Я наконец восстановила свой Инстаграм! Во-первых, мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю, вы даже представить не можете, как это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку!!!🙌🏻 Все, что сейчас происходит для меня - тяжело! Конечно, признаю, что выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс и буду верить, что это спровоцирует, только решение проблемы и далее, все участники истории - начнут новый и светлый путь! Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму! Я, для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать, моя задача сейчас, обрести счастье и показать своим детям, что семья - это свет, радость, веселье и смех! Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь, она про это и любовь тоже!!!

A post shared by Agata M (@agataagata) on Apr 12, 2020 at 8:05am PDT