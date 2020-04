Krievijas TV šovu dīva pauž skarbu viedokli par vardarbību; skandālā iesaistās arī Muceniece un Sedokova

Друзья, всем доброе утро! Я вчера досмотрела сериал, «Утренне шоу».. ну во-первых, прекрасный сериал.. всем, кто не видел - рекомендую.. Ну и главное, не буду разводить демагогий, скажу кратко.. Ни одно существо на земле, не заслуживает НИКАКОГО рода насилия, от животных до людей.. Политика и культура молчания, влечёт за собой непоправимые и страшные вещи! Девушки, женщины, мужчины, дети - никто не виноват! ❤️ Я сегодня проснулась с мыслью, что мир - должен стать добрее, что я БУДУ верить в любовь, все испытания - это уроки, они помогают нашему становлению! В эти дни, сложно всем, мы все сейчас проходим разного рода испытания! Я всех обнимаю и надеюсь каждый из вас сегодня сделает что-нибудь хорошее)❤️

