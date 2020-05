"Kāds mūs ir pasargājis!": "Astro'n'out" Māra atklāj vienu lietu, par ko priecājas šajā krīzes laikā

Mūsu palodze auklē @gorangora mazdārziņu ar kabačiem, Ronjas leļļu māju, lai mazā māsa nevar aizsniegt, un pie pavasara tikko nomazgātajiem logiem, meita sežot sprieda par to cik liela ir pasaule. Bet es, esot tik daudz mājās, esmu pārsteigti secinājusi, ka mans mikrokosmoss ir negaidīti piepildošs. Daudz domājam par to, ko nozīmē, ka mums ir doti bērni un ko pa īstam nozīmē “būt kopā”. Mācāmies viens otru un sevi kā reti kad iepriekš sanācis. Un radošajā sfērā uztveru, ka šis ir laiks dziļai ieelpai pirms atkal ar jaunu enerģiju dot uz āru! P.S. Jumts uz maiņām brīžiem arī visiem brauc, bet to uztveru kā normālu, neizbēgamu blakni un pieminu vairāk pieklājības pēc 😅 Foto: @dagnishs projekta @palodzes ietvaros. #paliecmājās

