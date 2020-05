Vara Vētras meita atklāti par dzīvi Covid-19 skartajā Vācijā

Vērojot notikumus pasaulē, Sabīne vēlas pievērsties vides zinību apgūšanai, lai Latvijā varētu dot savu ieguldījumu vides aizsardzības un sakopšanas jomā. "Manuprāt, pasaule iet pretī iznīcībai. Jo vairāk izcirtīsim mežus un nogalināsim dzīvniekus, jo vairāk dabūsim par to atpakaļ..." - uzskata Sabīne, kura atzinīgi novērtē to, ka Rīgā pieejami vairāki zero waste veikali, kamēr Berlīnē tādu nav.