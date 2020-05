Šovmenis Mārtiņš Kapzems ar līgavu ir šķirti jau astoņas nedēļas

13.martā mēs atgriezāmies no Ņujorkas. 2 nedēļas pavadījām pašizolācijā (zinu, ka citiem pašizolēšanās sagādāja grūtības, bet mēs priecājāmies par katru kopā pavadīto dienu). Pēc šī 2 nedēļu garā randiņa Julia aizlidoja uz Vāciju. Kāpēc? Jo viņa Latvijā izmācījās par dakteri un bij pienācis laiks likt lietā iegūtās zināšanas. Jau ir pagājušas 7 nedēļas un 3 dienas kopš neesmu saticis savu mīļo līgavu. Pagaidām nav iespēju aizbraukt ne man pie Julias, ne Juliai pie manis. Īsumā esmu ļoti sailgojies.. Vaipere ar Megy arī ļoti ilgojās pēc mūsu mazās ģimenītes pilnā sastāva. Ceru, ka šis vispasaules trakums reiz rimsies un viss būs kā pa vecam un vēl labāk 🙏🏼 Tāpēc - priecājies par to, ka Tavs mīļotais cilvēks ir vienā valstī ar Tevi , vai ideālajā variantā - Tev blakus ❤️ #ilgojos @juli_enz

