Saulietis neapmierināts, ka bijušās sievas jaunais mīļotais nodēvēts par viņa meitas vecāku

4g.v kaķenīte patversmē nonāca pirms mēneša, kad nomira viņas saimnieks 🐾 Šodien Poga devās līdzi Kerijai, Kortnijai un viņu vecākiem uz savām jaunajām mājām Rīgā ❤️🐈 #ulubele #adoptētsulubelē #kaķispoga

