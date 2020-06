"Pilsēta tiek brutāli iznīcināta!" Latviešu dejotāja nonākusi ASV protestu epicentrā

Biteniece vietnes "Instagram" īsajos stāstiņos dalījusies ar vairākiem video, kuros stāsta par piedzīvoto Santamonikā svētdien, 31. maijā.

Kā zināms, ASV vairākās pilsētās šobrīd notiek protesti un nekārtības, kurās cilvēki iziet ielās, iestājoties pret rasismu un policijas brutalitāti.

Protestos piedalījusies arī Biteniece, kura dzīvo viena kvartāla attālumā no notikumu epicentra.

Viņa vēsta: "Viss bija mierīgi, neviens nemēģināja uzbrukt. Policija vienkārši stāvēja, skatījās un pēc brīža aizbrauca, pasakot: "Thank you. That was really nice." [Paldies, tas bija ļoti jauki.] Mums atbrīvoja ielu, un mēs 17 kvartālus nogājām uz vienu pusi un 17 kvartālus atpakaļ."

Lai arī sākotnēji Santamonikā protesti bija mierīgi, vēlāk ielās pavērās cita aina.

"Es nespēju noticēt tam, ko tikko redzēju. Cilvēki nāk ar veseriem, sit logus ārā, zog visu pēc kārtas. Viņi skrien, grūstās, viss ir stiklos, policija stāv malā un uz to visu noskatās, protestanti noskatās uz to, ka vienkārši brutāli tiek iznīcināta pilsēta. Mašīnas, kas stāv, tiek sistas, viss tiek apzagts. Protestanti bezpalīdzīgi stāv ar savām zīmītēm un saka "Please, stop!" [Lūdzu, apstājieties]. Tas viss beigsies traģiski, ļoti traģiski," situāciju ieskicē Biteniece.

Viņa atklāj, ka tika noteikta komandantstunda, un pēc plkst. 16.00 visiem jāatrodas mājās. Tiesa, arī pēc noteiktā laika turpinājās uzbrukumi.

"Būt klāt šādā vēstures stundā, man šķiet, ir ļoti vērtīgi. Es esmu par taisnīgumu, es esmu par to, lai tāda lieta kā rasisms nebūtu, jo tas man ir pilnīgi nesaprotami. Ja man atliek tikai aiziet un parādīt savu nostāju, kāpēc to nedarīt? Es nekad neesmu piedalījusies protestā, jo man nav par ko protestēt. Es esmu balta, privileģēta, blonda meitene no Eiropas, man viss ir kārtībā. Bet mums, šādiem cilvēkiem, ir jāiestājas par tiem, kuriem nav iespēju justies droši ikdienā," domās dalās Biteniece.

"Tie nežēlīgie, tie kas zog, dedzina, iznīcina mantu un uzbrūk - tie nav protestanti, tie ir noziedznieki!" - rezumē viņa.

FOTO: instagram/ievabiteniece

Jau vēstīts, ka Mineapolē 29. maijā tika aizturēts policists Dereks Šovens, kurš apsūdzēts par aizturēta afroamerikāņa Džordža Floida nāvi.

Šovens bija redzams sabiedrības sašutumu izraisījušajā video, vismaz piecas minūtes turot celi uz aizturētā Floida kakla. Protesti sākās pēc tam, kad sociālajos medijos parādījās video ar Floida aizturēšanas gaitu.

46 gadus vecais Floids pirmdien Mineapolē tikai aizturēts, policijai izmeklējot apsūdzības par viltotas banknotes izmantošanu.