Rojs Rodžers pārmet rasismu populāram pašmāju TV šovam

"Es vēlējos iezīmēt vienu lietu, par kuru, manuprāt, neviens nerunāja. Un tas ir TV3 šovs "Izklausies redzēts", kuri vairākas sezonas izmantoja "blackface" un krāsoja baltādainus cilvēkus melnādainus. Tas ir ārkārtīgi rasistiski. Es zinu, ka ir bijuši komentāri "Facebook" par to, bet viņi nav to apstājušies darīt. Kas te notiek?" - sašutumu pauda Rodžers, publiskojot vairākus kadrus no šova, kurā redzami tā dalībnieki.

"Es atceros, kad gāja šis šovs, "blackface" bija lieta, par ko globāli cilvēki runā, par to, ka nu nedrīkst baltādainu cilvēku nokrāsot melnādainu, jo tas ir aizvainojoši un rasistiski. Acīmredzot, neviens to nenokontrolēja viņiem vai viņiem vienalga, jo viņi to darīja vairākas sezonas pēc kārtas. Tā, it kā tāda problēma neeksistētu. Kāpēc?!