Aigars Grāvers laulību ar Aiju Strazdiņu nodēvē par pārpratumu

"Pirmā laulība man ilga ļoti īsu brīdi, kaut kādu gadu apmēram. Man sieva nomira pēc gada. No pirmās laulības es atceros to brīnišķīgo iemīlēšanās skaitumu, kas ir tajā brīdī. Viņa atstāja tā kā to skaisto, visu to brīnišķīgo. Un pameta mani. Un es paliku ar to skaistuma etalonu," atklāja mūziķis, kura pirmā sieva Ilva nomira pēc dēla piedzimšanas.