DJ Rudd neuzmanīga braucēja dēļ lauzis plaukstu

Vonnegūta vārdiem - tā gadās. Agrāk par traumpunktu biju dzirdējis šausmu stāstus. Neko šodien tādu nenovēroju. Personāls darbojas ātri, profesionāli un laipni. Liels paldies viņiem par to! 👩🏻‍⚕️ Vakar riteņbraukšanas treniņa laikā Biķerniekos tiku pie plaukstas lūzuma. Aptuveni 12 gadus jauns pilsonis nogrieza ceļu man brīdī, kad traucos no pauguriņa kā Frūms 🚴‍♂️ Puikam par laimi viss kārtībā. Nobrāzumi sadzīs, kauls gan jau saaugs un ričuku @brukleneshop noteikti salabos. Bet visvairāk mani pārsteidza jaunskunga pirmā reakcija pēc sadursmes. Viņš neesot vainīgs. Manuprāt, baigi svarīgi ir ieaudzināt spēju uzņemties atbildību. Citādi mēs attopamies sabiedrībā, kurā neviens nekad ne pie kā nav vainīgs.

A post shared by DJ Rudd (Rūdolfs Budze) (@djruddmusic) on May 11, 2020 at 2:44am PDT