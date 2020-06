Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

VASARAS BURGERIS - lai izdotos labs burgeris, ir vajadzīgas labas sastāvdaļas un šodien tās visas mums bija! Izstaigājušies pa ganībām @zsjundas uzzinājuši daudz par to, kāds ir ceļš pie labas gaļas, kāds darbs tas ir un cik daudz pacetības prasa un @zsjundas saimniekiem Almai un Savlim pacietības un zināšanas ir daudz, burgeri mums vienkārši nevarēja neizdoties! . RECEPTE: 🍔jums vajadzēs izcilu maltu liellopa gaļu tieši 1kg, tai pievienojiet @maggi_latvija garšvielu maltai gaļai, kas sastāv no sīpoliem, ķiplokiem, melnajiem pipariem, sāls un pētersīļiem, visu labi sajauciet. 🍔Iekuriet grilu, es šodien eksperimentēju ar @muurikkalatvia grila pannu, kuru liku uz izbraukuma gāzes iekārtas un jāsaka, ka tā ir štelle! Ja arī sev tādu gribat, tad ar draudzības kodu MYFOODBLOGER jums 10% atlaide līdz jūlija beigām. 🍔Lieciet uz grila izveidotus no gaļas burgerīšus, katru 100g lielus, cepiet aptuveni 5 minūtes no vienas puses, tad uzlieciet pāri šķēlīti kūstoša siera un vāku virsū, cepiet atkal kādas 5 minūtes. 🍔Uzkarsējiet uz grila burgeru maizītes, kuras var ieziest ar sviestu, lai zeltainas. Mans draugs Remi no @istamaize sacepa mums līdzi īpašās brioche burgermaizes. 🍔Un tad burgeru meistardarbnīca var sākties - ziediet uz maizītes kečupu, jo burgeris un kečups lieliski savienojas. Es izmantoju @maggi_latvija oriģinālo un mild kečupu, kas ir patiešām gatavoti no gataviem tomātiem, kas auguši uz lauka un bez visādām liekām pievienotām sastāvdaļām un tagad ir īstais kečupa laiks, jo grils darbojas bez apstājas. 🍔Tad kārto burgeru gaļu ar sieru, kādu svaigu tomāta šķēli, sīpolu ripiņu, sagrieztu salātlapu un noēdas pamatīgi! Droši drīkst tecēt suliņa gar elkoņiem, tas pie burgerēšanas piederas! . Lai jums fantastiska grilēšanas sezona un, ja meklējat izcilu liellopa gaļu, tad jums pie @zsjundas kas saimnieko ar bioloģiskām metodēm un labi saprot, ko dara! . . #pagaršolatviju #maggi #maggiketchup #burger #zsjundas #enjoylatvia #myfoodbloger

