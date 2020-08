Četru meitu māmiņa Liene Kiviča atklāj, kā atgūt formu pēc dzemdībām

Dodamies pastaigā. 💕 Atkarībā no pašsajūtas, garas vai īsākas pastaigas (tieši pastaigas, nevis ratu izstumšana dārzā vai uz balkona) svaigā gaisā, labs prāts un mīlestība, mīļās māmiņas, ir labākie sabiedrotie, lai ātrāk atgūtu formu un spēkus. 🥰 Tā kā ar sportošanu vēl jāpagaida, jo ar to nedrīkst steigties un forsēt, ļaujot ķermenim un arī prātam atgūties, vieglas un regulāras pastaigas ir labākais, ar ko sākt. 🌹Galu galā - mazais cilvēciņš ir prioritāte, tāpēc sevi jāsaudzē bērniņa dēļ. 🌺 Turklāt tas, kā mēs pašas jūtamies, tiešā veidā ietekmē mazulīti. 🤗 Tā kā mans vājais punkts ir stipras muguras sāpes, ļoti saudzēju sevi, lai varu meitu pacelt, piecelties un kustēties aizvien vairāk. 🌺 Paldies Dievam, esmu atradusi lielisku risinājumu🎯, kas ir tās mazinājis, par ko pastāstīšu citreiz. Vai arī Jums ir kāda problēma, ar kuru jātiek galā pēc dzemdībām? Un kā tiekat vai tikāt galā? 😏 Padalieties! 🥰 Tā kā Jūs man uzdodat tik daudz jautājumus un rakstāt iedvesmojošas vēstules, drīzumā tiksimies jau ierastajos sarunu vakaros! 💕 #lienekivica #andrislienekivici #momof4 #1stmonth #daughters #childrenlove

A post shared by Liene Kiviča 👑💎💄 (@lienekivica) on Aug 2, 2020 at 11:03am PDT