Gundega Skudriņa apsūdz konkurentus viņas ideju zagšanā

"No katra mana pasākuma ir kaut kas paņemts. Nav runa par to, ka savos pasākumos citi nedrīkstētu izmantot gaismu projekcijas, konservu bundžas vai smiltis. Jautājums ir par ideju kopumu. "Skudras metropolei" ir bijušas gastronomiskās performances un nepieradinātās vakariņas, kur radījām iepriekš vēl nekur nebijušus konceptus. Šādu konceptu vai to detaļu izmantošana ir pārkāpums," skaidro Skudriņa.