"Ar asarām acīs dūru, kur pagadās!" Kašers dalās ar šausminošu stāstu

Pirmo savu pīrsingu es izdūru nabā pats, kad man bija 9 gadi! Uzkarsēju adatu uz plīts, iekodos dvielī un ar asarām acīs dūru, kur pagadās! :) Tajos laikos pīrsingi bija milzīga EKSTRA, un man par visām varītēm tos vajadzēja dabūt. Protams, nabā ieliku parasto ausu ļipiņu auskaru ar metāla aizdari un, lai cik ļoti sāpēja caurdurtā naba, es biju laimīgākais cilvēks pasaulē! Vismaz uz 3 dienām, jo prieki nebija ilgi – viss sapampa, radās infekcija, netīšām aizķēru aiz drēbēm, tā nu izplīsa mans 3 dienu lolojums, atstājot rētas uz visu dzīvi! Ar to, protams, nebeidzās mans “caurdūreja eksperta” ceļojums pīrsinga pasaulē! Dienu pirms dalības debašu turnīrā es sadomāju izdurt pīrsingu degunā – tā pati adatas karsēšanas metode, košana dvielī un asaru jūra… Protams, nebija profesionālu pīrsingu, tāpēc liku to pašu ausu ļipiņu auskaru ar metāla aizdari, kas izradījās nedaudz lielāks par pašu caurumu! Šķiet, tiešam biju neapstādināms! :) Ņēmu lielāku adatu un dūru vēlreiz! Debašu turnīrā ieguvām 4. vietu valstī – to paveicu ar lielu, sarkanu, piepampušu degunu un 39 grādu temperatūru! :) Es zinu, ko nozīmē milzīgas sāpes, iekaisumi, pūžņošana, piepampumi un strutas, tāpēc, lai no tā visa izvairītos, šobrīd dodos tikai pie labākajiem speciālistiem savā jomā! Man ir paveicies tikt visam cauri sveikā ar nelieliem pampumiem, temperatūrām un iekaisumiem, taču es zinu cilvēkus, kuriem bija jāatvadās no ausu ļipiņas to pašu, manis uzskaitīto, neprofesionālo iemeslu dēļ. Tāpēc lūgums – pirms uzticēties pīrsinga, tetovēšanas un skaistumkopšanas salonu piedāvātajiem pakalpojumiem, pārbaudi to kvalifikāciju un higiēnas normu ievērošanu. Sargājam savu veselību un esam atbildīgi! Kāda ir tava pīrsingu duršanas pieredze? Priecāšos, ja padalīsies stāstos!:) foto: @artursmartinovs #UzticiesPārbaudot #SPKC

A post shared by Kasher (Kašers) Blums-Blumanis (@kasher_bb) on Aug 4, 2020 at 1:59am PDT