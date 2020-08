Kellija Osborna atklāj patiesību par savu straujo svara zaudēšanu

"Man bija operācija. Man pie vienas vietas, kas man kādam jāsaka. Es to izdarīju, es ar to lepojos. Man veica kuņģa samazināšanas operāciju. Atliek tikai mainīt vēdera formu. Es to izdarīju gandrīz pirms diviem gadiem. Es par to nekad nemelošu - tas ir labākais, ko jebkad esmu izdarījusi," palepojās Osborna.