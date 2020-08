Gaidāma pat operācija! Ar ko pārsteigs "Slavenības. Bez filtra" jaunā sezona?

Realitātes šova notikumi jau iepriekš raisījušu plašu rezonansi un viedokļu sadursmi sabiedrībā – ne tikai uzslavas, bet arī nosodījumu izpelnījusies Magones drosme dzīvi veidot pēc saviem uzskatiem, neņemot vērā to, ko citi padomās. Kādam šoku, bet citam gluži otrādi – lielāku izpratni par ļaudīm, kuri uzdrošinās atšķirties, raisījis “drag queen” Amuna Davis, bet Samantas Tīnas faniem bijusi iespēja uzzināt, kā dzīvo populārā dziedātāja, un atklāt, ka aiz dīvas tēla slēpjas vienkārša un sirsnīga sieviete ar patīkamu humora izjūtu. Tikpat pārsteigumiem pilnus, skaļus un nereti arī šokējošus notikumus sola “Slavenības. Bez filtra” jaunā sezona, pierādot, ka patiesās dzīves scenāriji pārspēj pat pašus radošākos Holivudas kino režisorus.

Līksmot varēs arī spilgtā Amuna Davis un viņa draugu – Stefas un Janīnas - fani, jo šova jaunajā sezonā visā krāšņumā tiks izgaismotas “drag queen” aizkulises, jaudīgās ballītes un ikdienas gaitas. Turklāt Dāvis ne tikai aktualizēs mākslīgā skaistuma tēmu un to, cik izaicinoši būt citādam, bet arī būs gatavs visai riskantai operācijai – viņš iecerējis “atsūkt taukus” no savas pēcpuses.

TV kameras ik dienu sekos slavenību dzīvēm un viņu attiecību stāstiem, skatītājiem solot īstus notikumus, patiesas emocijas un ilgi gaidītās atbildes par to, kāda patiesībā ir Latvijā populāru cilvēku ikdiena. Iespējams, kādu redzētais šokēs un pārsteigs, saberzīs putekļos ierūsējušos stereotipus, bet kādam liks aizdomāties arī par savas dzīves vērtībām. Nepalaid garām – rudens sezonas gaidītākā atgriešanās - realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” jaunā sezona jau no 31. augusta, no pirmdienas līdz ceturtdienai, plkst. 18:30 un 21:05 “STV Pirmā!”, savukārt ceturtdienās – visas nedēļas sērijas uzreiz vienlaikus varēs skatīties lietotnē Shortcut.