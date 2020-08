Pipars pārsteidz ar jaunu vizuālo tēlu

Solīts - darīts! Dredu laiks beidzies... Paldies @dredi.dredi.dredi par šo pieredzi 2 gadu garumā. Pozitīva iezīme - uz ielas vairs tik viegli neatpazīst🙈 #piparslv #latviešublogs #latvijasyoutuberi #dredi

A post shared by Jaunākais kulinārijas blogeris (@pipars.lv) on Aug 31, 2020 at 4:35am PDT