SPKC saņēmis kritiku par ietekmeles un Covid-19 apšaubītājas Maijas Armaņevas izraudzīšanu par kampaņas vēstnesi

Neslēpšu, ka arī es esmu bijusi tā saucamajā "mājas salonā", kur vienā istabas stūrī manikīre man vīlē nagus, bet blakus uz dīvāna guļ viņas vīrs un skatās meksikāņu seriālu. Tā bija pirmā un pēdējā reize, kad es biju šādā vietā! Taču toreiz es turp neatgriezos ne tādēļ, ka manikīrei, izrādījās, pat nebija attiecīgā sertifikāta par higiēnas prasībām; toreiz es nezināju, kādai dokumentācijai ir jābūt tādā kārtīgā "mājas salonā". Es turp neatgriezos tādēļ, ka man negāja pie sirds visa tā "ģimeniskā" atmosfēra. Jāsaka, man vēl paveicās, ka tiku prom bez jebkādām slimībām, taču šodien, būdama jau ar lielu pieredzi skaistumkopšanas pakalpojumu sfērā, es saprotu, cik svarīgi ir doties pie sertificēta meistara, kam ir ne tikai visi nepieciešamie dokumenti, ar kuriem meistars atbild par manu veselību, bet arī visi nepieciešami dezinfekcijas līdzekļi – izsmidzināmie, UV dezinfekcijas lampas un pat atsevišķa nagu vīlīte ar manu vārdu, kuru, protams, nelieto citiem klientiem! Es domāju, ka tu nejustos visai ērti, ja tev vajadzētu tīrīt zobus ar kopējo zobu birsti, kuru izmanto visi meistares klienti. Esmu piekritusi būt par #SPKC kampaņas #UzticiesPārbaudot vēstnesi, lai arī ar saviem sekotājiem dalītos pieredzē un informētu par to, kam ir jāpievērš uzmanība, saņemot skaistumkopšanas pakalpojumus, lai vizīte pie meistara būtu droša!

