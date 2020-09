Izsludināta pieteikšanās talantu šovam, ko vadīs interneta zvaigzne Beta Beidz

“Protams, gaidīti būs arī dziedātāji un dejotāji, kurus parasti ierasts redzēt talantu šovos, taču mēs ceram, ka pieteikumus iesniegs cilvēki, kuru talants un radošums atklājas arī citos žanros,” norāda viena no raidījuma vadītājām, improvizācijas aktrise Sanda Dejus.

“Turklāt tas būs ne tikai talantu šovs, bet arī šovs par Latvijas cilvēkiem. Mums ir atšķirīgas intereses, uzskati un ikdiena, bet mūs vieno dzīve šeit un tagad – ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Tādēļ mēs ļoti ceram, ka “Ko tu proti, Latvija?” dalībnieki ienesīs šovā gan to, ko par sevi kā Latvijas iedzīvotājiem jau zinām, gan atšķirīgo, jauno un vēl neredzēto, lai šovā parādītos tas, cik lieliska un aizrautīga ir Latvijas sabiedrība,” cer Sanda.

Kā jau noprotams no jaunā talantu šova nosaukuma, “Ko Tu proti, Latvija?” ideja balstīta vienā no pirmajiem LTV talantu šoviem – “Ko tu proti?”. Toreiz sevi uz skatuves pirmo reizi pieteica tādas šodienas Latvijas šovbiznesa un kultūras zvaigznes kā dziedātāji Intars Busulis un Lauris Reiniks, aktieri Kaspars Znotiņš un Gundars Silakaktiņš un vairākas citas šobrīd atpazīstamas personības. Tomēr, atšķirībā no sava priekšgājēja, jaunajā šovā LTV vēlas uzrunāt cilvēkus visās vecuma grupās ar visdažādākajām prasmēm, hobijiem un talantiem, ko uz skatuves iespējams parādīt plašākai publikai.