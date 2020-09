Miks Ozoliņš pastāsta, kā repera Diddy mājā uzpīpējis zālīti

"Tad mēs izejam ārā, uzpīpējam, kā izrādās, nereāli stipru zāli, un tad tā Kesija man saka: "Eu, tad tu vari apskatīties, kas tad īsti tur ir, varbūt palīdzēt, lai nepil?" (..) Pēkšņi - mēs esam [istabā] virs tā galda - es tai brīdī stāvu Didija ģērbtuvē, skapī, un tur karājās viņa ķēdes, un viss viņa outfits, un es domāju, what the fuck is going on [kas pie velna notiek]. Šito es stāstīšu kādam un neticēs!" - piedzīvojumu atminas Ozoliņš.