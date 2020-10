"Amoralles" radītāja Inese Ozola atklāj, vai izsērojusi šķiršanos no vīra

Tāpat viņa neslēps, ka visbiežāk par šķiršanos ir grūti runāt, kamēr pārdzīvojums “ir vēl nesadzijis”, taču viņa pati šobrīd par to runā ar mieru sirdī. “Ir OK izsāpēt to periodu un ir OK piecelties un iet tālāk,” padomu visām sievietēm raidījumā sniegs Inese, piebilstot, ka viņa brīdī, kad emocijas bijušas īpaši sakāpinātas, mēdza iegremdēties ledusaukstā ūdenī vai ļauties garām pastaigām.