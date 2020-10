Lai arī šobrīd viņas ir vienas no slavenākajām Latvijas “tiktokerēm”, jo viņu sekotāju skaits ir salīdzināms ar visas Latvijas iedzīvotāju daudzumu, lielākās pūles tiek ieguldītas video filmēšanā “YouTube”. Šo platformu meitenes izlēma izmantot, lai izaicinātu sevi.

Māsu galvenais mērķis ir darboties “YouTube” platformā un gūt panākumus tieši šajā virzienā. Oktobra sākumā viņu kanālā tika publicēta jaunā, otrā sezona “Sisters show”. Tā ir citādāka nekā pirmā, taču vadmotīvs paliek nemainīgs – liec izkāpt no komforta zonas, pārsteidz un izaicini.

Taču Lidija un Elīna atzīst, ka, mainot šova valodu, skatījumu skaits ir palielinājies, jo tiek uzrunāta tieši Latvijas auditorija, rādot viņiem pazīstamas, interesantas personības. “Ja šovā piedalītos viesis no Krievijas, tad būtu citādi, auditorija būtu cita. Mēs saņēmām ziņas no ārvalstu sekotājiem, ka viņiem nav interesanti skatīties uz Latvijas cilvēkiem, kas nav guvuši popularitāti viņu vidū. Pavisam vienkārši, mūsu ārvalstu sekotāji viņus nepazīst. Taču latviešiem bija ļoti interesanti sekot līdzi šova galvenajiem varoņiem, kas piedalījās pirmajā sezonā, piemēram, "Singapūras satīna" puišiem, Markum Rivam, Stasam Davidovam, Janai Brukai (Yana Bruk). Nav loģiski taisīt saturu priekš krievvalodīgajiem ar cilvēkiem no Latvijas,” atzīst māsas.