Krisa Dženere metas aizstāvēt meitiņu par pandēmijas laikā sarīkoto ballīti

"Mēs pārliecinājāmies, ka visi veikuši Covid-19 testu. Mēs sekojām noteikumiem, un es nevaru ietekmēt to, ko cilvēki runā par mums internetā. Tas, ko es varu ietekmēt, ir kā uzvedamies mēs, un mēs darām visu labāko, ko varam," piebilda viņa.

Tāpat Dženere apgalvo, ka visi viņas ģimenes locekļi regulāri tiek testēti, lai varētu notikt realitātes šova "Keeping Up with the Kardashians" filmēšana. "Mums ir paveicies, ka varam strādāt, taču mums reizi, divas nedēļā ir jāveic tests - tādi ir noteikumi."