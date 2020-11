Liene Kiviča aicina sievietes iedvesmoties no viņas un nečīkstēt

Viņa turpina: "Es, piemēram, neesmu augusi bagātā ģimenē, bet to neviens nekad nav pat nojautis, jo esmu pratusi izskatīties labi, kārtīgi un gaumīgi, kombinējot un eksperimentējot ar apģērbu. Bez "Gucci" un "Nike". Skolas laikā pati sev šuvu drēbes, līdz ar to tādas nebija nevienam. Ja es vēlos pasportot, dodos brīvā dabā. Ar to es vēlos pateikt, ka ne vienmēr jāizšķiež nauda par sporta zāli, ja jūs to nevarat atļauties."