Šogad "Dod pieci!" dīdžeju sastāvā gaidāmas izmaiņas

Elīna atzīst: “Šī gada tēma ir ne tikai neērta un sāpīga - vardarbība ir cieši saistīta ar kaunu. Tieši tāpēc ir svarīgi veidot publisku sarunu par šo problēmu un mazināt sociālo stigmu, kas nomoka upurus, lai kauns nevienu neatturētu no palīdzības meklēšanas. Vardarbība ģimenē nav temats, kas attiecas tikai uz “tiem citiem”. Tas ir stāsts arī par katru no mums - kā mēs atpazīstam un reaģējam uz savām emocijām, par attiecībām, kādas veidojam, un par varas sadalījumu katrā ģimenē, lai arī kāds būtu tās modelis vai ekonomiskais stāvoklis, jo no vardarbības pasargāts nav neviens!”

Mums ir plāns B un pat C – ja visi striķi trūks, esam gatavi pat atteikties no klātienes ziedošanas iespējas un skaidras naudas aprites.

“Dod pieci!” šogad pievērsīsies vardarbībai ģimenē – sarežģītam un daudzslāņainam tematam, runājot gan par emocionālo, fizisko, finansiālo un cita veida vardarbību ģimenes locekļu starpā, gan par sekām un rīcības scenārijiem, lai dotu iespēju sākt dzīvi no jauna. Maratona laikā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti ātrās reaģēšanas jeb krīzes fondam, sniedzot finansiālu atbalstu cilvēkiem, galvenokārt sievietēm un bērniem, kas grib izrauties no apburtā loka – aiziet no vardarbīgām attiecībām –, bet nespēj to izdarīt atbalsta trūkuma dēļ.