Oskars Lepers izsakās par savu līdzību ar Leonardo di Kaprio

Interesanti, ka publiskajā vidē abiem brāļiem Leperiem ne reizi vien piedēvēta līdzība ar populāro Holivudas aktieri Leonardo di Kaprio, par ko Oskars nemaz nebēdājas. Gluži otrādi – uzskata to par komplimentu. “Laba kompānija! Tas tiešām ir kompliments, ja tu esi līdzīgs Leonardi di Kaprio.”

Vaicāts, vai Oskaram ir svarīgs savs ārējais izskats, viņš atklāti sacīja - tas, vai izskaties labi, ir ciešā veidā saistīts ar to, kā jūties. “Izskats jau ir tās tavas sajūtas. Un to jau jūt pat radio ēterā. Ja tu jūties ļoti slikti, izskaties ļoti slikti un tev, piemēram, ir paģiras, tad arī cilvēki to sadzirdēs,” skaidroja Oskars.