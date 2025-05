Bet par to citreiz. Vārdu sakot, ceļojums jau aiz muguras (un tā bija viena no lieliskākajām pieredzēm!), un es visu laiku prātoju, kā to sapakot smukā saturā. Nu tad šoreiz nevis par pašu Berlīni, bet par pašu faktu, kā ir ceļot vienam. Un, kā īsta vienpate, es pajautāju, ko par to visu domā mākslīgais intelekts (turpmāk MI).