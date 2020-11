"Caur ērkšķiem uz..." dalībnieces izpelnās asu kritiku no šova vadītāja Jāņa Bukuma

Neskatoties skaļo attiecību skaidrošanu, arī šoreiz nācās atvadīties no kolēģa, kurš ekspertu un arī dalībnieku vērtējumā šajā nodarbību posmā izrādījis vismazāk iniciatīvas. Lai arī īpašā kolēģu nežēlastībā bija kritusi Laura, viņa saņēma pluspunktus ekspertu balsojumā, tāpēc “uz strīpas” sēdās Ināra, Ina un Ginta.

Tāpat tika nosaukts arī Ināras vārds, pārmetot viņai skarbumu un nedomāšanu par to, cik ļoti viņas vārdi var aizskart.

“Projekts man deva daudz zināšanu, daudz pamācošu lietu - ja es tā turpināšu, tas mainīs manu dzīvi,” atvadoties no kolēģiem, pārliecinoši sacīja Ina. Savukārt Bukums atzinīgi novērtēja to, ka sieviete saredz un izmanto visas dzīves iespējas - no tā viņa ir lielākā ieguvēja.