Ar Covid-19 inficējies grupas "Laika suns" mūziķis, kurš ierunājis lozungu "Mājas. Ziepes. Divi metri"

"Nedēļa tikai pusē, bet jau esmu ticies un stundas kopā pavadījis telpās ar tēju divdesmit cilvēkiem, kas nav no manas 'mājsaimniecības'. Reizēm ar maskām, pārsvarā visi bez. Jo hei, kas gan tāds var notikt, tik pāris nedēļas sāpes krūškurvī, nu moš pie ventilatora. Ir neomulīgi," bija teikts mūziķa ierakstā.

"Pozitīvs! Esmu vīrusa nēsātājs. Tā tas arī notiek - tiekoties, strādājot ar cilvēkiem. Sen pazīstamiem, patīkamiem, tautā populāriem, uz vietas visi veseli, priecīgi. Jau četriem no mums ir pozitīvs, par vēl diviem no tās dienas nav info. Rādiet šo kā piemēru!" rakstīja Račinskis.

Jo nav grūti distancēties no svešiniekiem veikalā vai citur. Nekāpt liftā ar citiem. Bet grūti, varbūt pat necilvēcīgi ir distancēties ar seniem foršiem draugiem un paziņām. Tas SARS-CoV-2 ir izcili lipīgs un muļķi mācās no savām kļūdām.

Un mazliet traģikomiski, ka esmu tā balss, kas veikalos saka: "rokas, ziepes, divi metri!" - ar visu to, ka zināju, kas darāms, nespēju būt uzdevumu augstumos ar čomiem. Un lūk, rokas, ziepes, divi metri uz divām nedēļām solo mājās ar saviem diviem kaķiem.

Un tas nav par to, ka no šī var nomirt (Covid-1 nav ekskluzīvs, var nonāvēt arī gripa), bet tas, cik neticami efektīvi tas pielīp no pavisam vesela paskata cilvēka. Un, sev nezinot, vari šo aiznest saviem vai draugu vecākiem, vai citiem, kam Covid-19 var būt beigas vai ļoti slikta pieredze," teikts vairākos mūziķa ierakstos.