Covid-19 ierobežojumu noliedzēju vidū sestdien, 12. decembrī, 11. novembra krastmalā bija ar Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) kampaņas "Uzticies pārbaudot!" vēstnese Latvijas Influenceru asociācijas vadītāja un blogere Maija Armaņeva. Sieviete no notikuma vietas publicēja vairākus video vietnē "Instagram", kā arī skaidroja savu dalību protestā.

"Mīļie draugi, sekotāji, varbūt arī kādi "nedraugi", skaidroju, kādēļ es šodien biju krastmalā. Es esmu par to, lai mums katram būtu brīva izvēle. Gribu nēsāt masku vai negribu, gribu vakcinēties vai negribu. Lai katram ir brīva izvēle, lai tas nenotiktu piespiedu kārtā," savu nostāju skaidro Armaņeva.

"Arī izsaku savu viedokli par valdības lēmumiem - haotiskiem, nepaskaidrotiem, neloģiskiem. Šī ir mana nostāja. Vienkārši sēdēt mājās un dalīties "Facebook" es nevaru, man ir jāiet un kaut kas jādara. Es nebaidos to darīt. Es nebaidos izteikt savu viedokli. Ja šī ir tā diena, kad jūs man atsekojat, lūdzu, lai šī būtu tā diena. Jums ir visas tiesības man nepiekrist, bet tomēr esmu par to, lai mums visiem būtu tiesības," skaidro Armaņeva.

Sievietes paustos uzskatus jau komentējis SPKC, no viņas paustā norobežojoties un uzsverot, ka viņa nav uzskatāma par Slimību profilakses un kontroles centra vēstnesi.

SPKC norobežojas no Maijas Armaņevas paustajiem uzskatiem - sadarbība ar viņu notika tikai vienas aktivitātes ietvaros un viņa nav uzskatāma par mūsu vēstnesi. pic.twitter.com/KB6uZgm3dZ

Par savu jauno lomu toreiz paziņoja arī pati Armaņeva vietnē “Instagram”: "Esmu piekritusi būt par SPKC kampaņas #UzticiesPārbaudot vēstnesi, lai arī ar saviem sekotājiem dalītos pieredzē un informētu par to, kam ir jāpievērš uzmanība, saņemot skaistumkopšanas pakalpojumus, lai vizīte pie meistara būtu droša!"

Vai uzskatāt šo par labu praksi sabiedrības informēšanā par veselības jautājumiem? Vai jums nerūp fakts, ka sadarbība ar jums radīs lielāku ticamību viņas turpmākajiem ierakstiem par veselības tēmām – arī tiem, kuri var būt bīstami no epidemioloģiskā viedokļa?" tika vēstīts ierakstā.

"Paldies par jūsu viedokli, mēs to cienām un saprotam. Lai izvairītos no dažādiem riskiem un iespējamām veselības problēmām, izmantojot dažādus skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumus, vēlējāmies uzrunāt un aicināt cilvēkus pievērst uzmanību šo pakalpojumu kvalitātei un drošībai. Skaidrošanai dažādām mērķa grupām pamatā tika piesaistīti dažādi nozares eksperti, tostarp Veselības inspekcijas, Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas, Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas, Latvijas Tetovēšanas biedrības, Manikīra un pedikīra asociācijas pārstāvji un speciālisti, kā arī dermatologi un infektologi. Taču vienlaikus mēs apzināmies, ka ekspertu viedokļos ne vienmēr ieklausās tā mērķauditorija, kas pakļauta vislielākajam riskam, tāpēc tika izvēlēti arī citi kanāli, kam ir ietekme tieši uz šo auditoriju un kas dalās ar to sociālajos tīklos.