"Rīgas balli" apmeklējusī ministre Ramona Petraviča neizpratnē par rīkotājiem piespriesto naudas sodu

Kaut kur redzēju, ka tas it kā uzlikts, jo neesot bijušas personalizētas sēdvietas. Par to gan varu teikt – katram bija sava sēdvieta. Katram galdiņam bija savs numurs, katram ballētājam savs šķīvītis. Man sods nav uzlikts. Es ballē nedejoju. Vai vajadzēja sodīt tos, kuri dejoja? Tas jāvērtē policijai. Es norobežojos no izteikumiem par to, vai kādu balles dalībnieku vajadzēja sodīt. [..]