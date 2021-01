"No skapja" iznāk slavena jūtūbere

Tiesa, uz kāda fana lūgumu precizēt savu seksuālo orientāciju Siva atzina, ka vēl nav gatava to atklāt. "Es esmu par to domājusi, un iemesls, kāpēc neesmu gatava atbildēt, ir tāds, ka es pati īsti nezinu atbildi.

"Es gribu dalīties ar visu, es patiešām to vēlos, bet es arī vēlos paturēt dažas lietas privāti, līdz būšu gatava par tām runāt publiski. Šobrīd svarīgi ir tas, lai jūs, draugi, zināt to, ka, neatkarīgi no tā, ko jūs mīlat, tas ir normāli, un tas ir lieliski, ka visa pasaule ir ar jums," sacīja LGBT kopienas pārstāve.