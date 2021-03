Juta Valdmane devusies uz ASV un apstiprina attiecības ar tur dzīvojošo latvieti Juri

Nesen Valdmane devās ceļojumā uz Dubaiju, tomēr gan norādot, ka viņai ceļojumam ir bijis "nopietns iemesls". Nu var noprast, ka Valdmane sākotnēji devusies uz Dubaiju, lai no turienes lidotu tālāk uz ASV, kur dzīvo viņas mīļotais - Juris Kupris.

Pēc Jura publicētajām fotogrāfijām var spriest, ka viņš dzīvo ASV. Izdevums "The New York Times" savulaik nodēvēja Juri par pieprasītāko treneri Ņujorkā. Viņš vairākkārt parādījies arī TV ekrānos – kanāla NBC šovā "Today Show" un "Fox 5 News", arī žurnālos "Men’s Health" un "New York Magazine" intervēts kā sporta eksperts.