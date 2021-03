Lemberga sieva dalās ar vēstulēm, kuras vīrs sūta no cietuma

Kā lasāms ierakstā, Lembergs ģimenei velta jaukus vārdus, atklājot arī to, kā aizvada savas dienas.

Šobrīd jārēķinās, ka nav ledusskapis. Bet nekas. 8:00 administrācijas apgaita. Jautājumi, atbildes. Pa dienu strādāju, TV kāda sērija, info vai vienkārši fons. Pusdienās zupa, daudz kartupeļu, otrajā - kartupeļi ar mērci, kurā var pamanīt kā sīkšķēli no gaļas un daudz kāpostu... Man par daudz. Kopā normāli. Nopirku "Nestkafē" klasik. Pretīga. Bet, ja netaisa stipri un pielej pienveidīgo "pienu", susla atgādina tālu vēsturi.

Astoņos vakarā atkal administrācija. Vēstulēm divas kastes. Viena administrācijas, otra administrācijas - medicīnas. Ļoti labi, ka paņēmu līdzi zāļu sarakstu un lielāko daļu zāļu. Atkrita liela biokrātija. Varēju gan šo to neaizmirst, bet tas būtu neraksturīgs izņēmums.

Šodien kāds aiz mūra gāja garām, uzsauca: "Svabodu Aivaru!" Un tā bieži. To nevar nopirkt un atņemt arī. Vakarā 16 TV kanāli. Par daudz. Programmas nav. Dzenāju ekrānu. Lasu angļu karaliskās ģimenes intīmo dzīvi. Izrādās, princesei Diānai, lai kļūtu par Čārzla sievu, vajadzēja no ārsta zīmi, ka viņa ir jaunava. Bet Čārzlam nē. Un viņi mūs māca dzīvot.

Pēc tam Lemberga dalījās ar otro daļu no saņemtajām vēstulēm.

"Mana Mīļsirsniņa! Mīlu Tevi no visas sirds kā mīļoto sievieti, māmiņu, cilvēku! Piedod, ka sagādāju Tev laimes vietā pārdzīvojumus un skumjas, ceru, ka dienas! Tu to neesi pelnījusi! Bet no otras puses, nekāds super lielais pārsteigums šī situācija nav. Taisnība uzvarēs!