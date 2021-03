Izteikta nevienprātība: Soctīklu lietotāji izsakās par Samantas Tīnas "Eirovīzijas" dziesmu

Man tas klips likās pilnīgs haoss. Pie tam, cik no instas sapratu... ar telefonu filmēts? Dziesmai man patika bīti, skaņu efekti utt :D. Bet - man metas pumpas no visām Eirovīzijas garlaicīgajām balādēm, tā kā, Samantai cepums par to, ka vismaz šī nav iemidzinoša balāde.

"Šī dziesma ir par spēcīgām un apbrīnojamām sievietēm – par mums visām!" atklāj Samanta Tīna. "Vēlos, lai mēs neslēpjamies un nebaidāmies no savas unikalitātes un atšķirīguma, tāpēc dziesma aicina ikvienu sievieti ar savām rokām sevi kronēt jeb pieņemt sevi un būt par savas dzīves noteicēju, iemīlēt sevi un noticēt sev, jo tad taču arī citi mūs mīlēs! Es ticu, ka tas maina arī apkārtējo cilvēku attieksmi, bet ar to nav gana – tāpēc manā dziesmā svarīgākais vēstījums ir: “Ja vēlies ko man teikt, pasaki man to acīs! Pieņemam un mīlam sevi, esam lepni par to, ko Dievs mums ir devis un kādus mūs radījis, bet ikvienu atšķirību uztveram kā bagātību." Es esmu par vienlīdzību!"