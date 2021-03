"Zelta mikrofona" producente komentē izskanējušos pārmetumus par pasākuma norisi pandēmijas laikā

Filmēšana no sānu rakursa (bieži izmantots paņēmiens, ja ieraksta vietā ir maz publikas) rada optisku ilūziju par telpas piepildījumu.

Filmēšanas laikā dažādos raidījuma blokos tika veikta dalībnieku “nomaiņa”, lai maksimāli izvairītos no dažādos blokos iesaistīto saskarsmes, tika dezinficēti krēsli un izmantotā aparatūra, nodrošināts, ka pasniedzamās balvas paši balvu pasniedzēji neskar, nodrošinot bezkontakta balvu saņemšanu, veikti citi piesardzības pasākumi. Visas iepriekš minētās “maiņas” tika veiktas pēc katra bloka reklāmas paužu laikā.

Ieraksta laikā Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Mediju telpā vienlaicīgi esošais tiešraides dalībnieku un tehnisko darbinieku skaits atbilda vadlīnijās noteiktajai filmēšanas procesu laikā nepieciešamajai kvadratūrai. Vidējais katra bloka norises laiks bija 30 minūtes. Netika organizēts after party, ne kāda cita saviesīga tikšanās, "Zelta mikrofons" bija tikai tiešraides filmēšana.

Varam ar pilnu atbildības sajūtu teikt, ka "Zelta mikrofona" ceremonijas ieraksts ir bijis viens no visrūpīgāk plānotajiem un no drošības viedokļa vissagatavotākajiem beidzamā gada laikā. Atbildot uz kritiku par to, ka TV tiešraide vispār notika, varam teikt, ka – līdzīgi kā augsta līmeņa sportā un kultūras pasākumos – Mūzikas ierakstu gada balva “Zelta mikrofons” ir valsts nozīmes mūzikas industrijas pasākums. Un – līdzīgi kā augsta līmeņa sportā un kultūras pasākumos – arī "Zelta mikrofona" ceremonija tika organizēta, ievērojot visus drošības protokola noteikumus."