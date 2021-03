Topošais tētis Gints Valdmanis: "Nav tā, ka bērns bija plānots"

Valdmanis, kurš pērn šķīra septiņus gadus ilgo laulību ar fitnesa skaistuli un permanentā grima speciālisti Jutu Valdmani, atminas, ka pēc šķiršanās saņēmis lielu uzmanību no dāmām, taču liktenīgā izrādījās satikšanās ar kolēģi, fitnesa un uztura speciālisti Jekaterinu Sidorovu pērnā gada rudenī.

"Uzmanība no pretējā dzimuma bija ļoti liela, un vasara bija karsta. Tomēr Jekaterina, kā saka – mani savāca un nolika pie vietas. Nav tā, ka bērns bija plānots. Varbūt no viņas puses bija, kas to lai zina," atklāts ir Valdmanis.