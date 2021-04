Šova "Vecpuisis" galvenais varonis paziņo, ka ir gejs

"Viennozīmīgi, pagājušais gads lika daudziem cilvēkiem ieskatīties spogulī un saprast, kas viņi ir, no kā viņi bēg un ko atlikuši savā dzīvē. Es bēgu no sevis ilgu laiku. Es sevi ienīdu ilgu laiku. Un... es esmu gejs," intervijā "Good Morning America" sacīja Andervuds.

"Es to sapratu šā gada sākumā un tikai tagad apjaušu to. Kā nākamo soli es uzskatīju par vajadzīgu paziņot, ka esmu gejs, lai cilvēki to zina."