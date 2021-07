Amerikāņu aktrise Sāra Džesika Pārkere, kura plašāk pazīstama kā Kerija no seriāla "Sekss un lielpilsēta", nesen atklāja, ka viņai ir jauns mīļākais našķis - čipsi no Latvijas. Nu aktrise saņēmusi īpašu pārsteigumu no čipsu radītājiem.