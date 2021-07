Pērn sodu saņēmušie Rīgas balles organizatori rīkos pasākumu arī šogad

"Ceru, ka tomēr notiks sestā "Rīgas balle ", ja situācija Latvijā un pasaulē to atļaus darīt. Mēs jau esam sākuši nopietni gatavoties un esam ļoti priecīgi, ka mums atļāva to darīt. Beidzot atkal varēs izbaudīt dzīvi, apmeklējot kultūras pasākumu, atkal satikties un iepazīties ar jauniem cilvēkiem.

Mums ir svarīgi, lai viesi jūtas droši un nebaidās nākt uz balli. Tagad ir tāds laiks, ka drošība ir primārā. Melngalvju nams var uzņemt līdz 200 cilvēkiem. Mums jau ir pieteikušies uz šā gada balli cilvēki ne tikai no Latvijas, bet arī no Šveices un Francijas. Pagājušajā gadā cīnījāmies līdz galam, lai balle varētu notikt, un mums to atļāva rīkot. Balle notika 10. oktobrī - tā bija pēdējā diena pirms valstī sākās pandēmijas ierobežojumi," sarunā ar "Apollo.lv" par "Rīgas balles" gaidāmo norisi pastāstīja Natālija Tumševica-Ērgle.