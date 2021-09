Uz Gruziju negruzīties! Ceļotāju ieteikumi, dzīrojot vīna lielvalstī

Mēdz teikt, ka ikvienam gruzīnam ir kāds radinieks vai draugs, kurš var palīdzēt ar naktsmājām, transportu vai Gruzijas parādīšanu no vietējo skatu punkta. Un, kur draugi, tur svinības!

Gruzīnu virtuve ir viņu nacionālās kultūras stūrakmens. Galdi no ēdieniem lūst. Dzīres tiek sāktas ar uzkodām - sieriem, baklažāniem eļļā ar zemesriekstiem, dažādiem salātiem un gaļas izlasi. Pēc uzkodām seko hačapuri - pīrāgs ar bagātīgu siera pildījumu. Tālāk uz galda tiek likti gaļas ēdieni, tostarp šašliks, ar visdažādākajām mērcēm, tomēr vispopulārākā ir tkemali. Un kā nu vēderā nepietiks vietas tradicionālajiem hinkaļiem - ar gaļu pildītajiem mīklas sainīšiem? Savukārt saldajā viņi pārsvarā ēd augļus, un, pateicoties siltajiem laika apstākļiem, to ir pārpārēm.

Daudzas leģendas stāsta par to, kā brīnumaini šajā valstī sāka audzēt pirmās vīnogas. Varbūt tā bija lēmis liktenis, un pēc 8000 gadiem Gruzija pamatoti uzskatāma par vīna darīšanas lielvalsti. Gruzīniem vīns nav vienkārši sirdslieta. Diez vai pasaulē atradīsies kaut viena valsts, kur vīnogulājiem būtu veltīts tik daudz dzejoļu un dziesmu.

Runājot par tostiem, arī tiem ir sava kārtība. To teikšana un uzraudzīšana, lai arī citi tiktu pie vārda, uzticēta tamadam. Un te nu ir padoms numur četri -

Pirmais gruzīnu tosts vienmēr sākas par mieru pasaulē, bet turpinājumā - prieku par savu esamību, dzīvību, pateicību sievietēm, ģimenei, draugiem un īpaši viesiem, kā arī valstīm, no kurām tie nākuši. Ar tostu par mīlestību vienmēr sākas dziesmas, kurām seko dejas.

Sestais un galvenais padoms - neskaiti izdzertos litrus, to var būt daudz. Un nākamajā rītā, remdējot slāpes ar Gruzijas tradicionālo boržomi, negruzies! Bet atceries vakaru ar vissiltākajām atmiņām. To arī saglabā sevī un paņem no Gruzijas - mīlestību, siltumu un dzīves svinēšanu!